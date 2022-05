Blowen bij Thin Lizzy op Pinkpop in 1978

Diep in de nacht kwamen vijftig asielzoe­kers aan in Roosendaal: ‘Ter Apel was een gevangenis’

Na een rit van een kleine vier uur, kwamen ze in het holst van de nacht aan in Roosendaal. Zo'n vijftig asielzoekers, die anders in Ter Apel op een stoeltje hadden moeten slapen.

19 mei