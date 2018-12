Boer Steffi koos Kevin gelukkig niet...

Column Gele hesjes, glimmende bronzen broekslan­gen en gepassio­neer­de vrijwilli­gers

15 december Vergeleken met grootheden als Jim Morrison, Édith Piaf en Frédéric Chopin is Victor Noir een bescheiden naam op de enorme begraafplaats Père-Lachaise in Parijs. Moest ineens aan hem denken bij het zien van de beelden van mensen in gele hesjes die een spoor van vernieling achterlieten in de Franse hoofdstad.