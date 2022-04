Boven winkelcentrum Oudenbosch komen 17 appartementen: ‘Leegstand neemt zo af’

Geen fietsenstalling

Minder geslaagd is de afwezigheid van een fietsenstalling en een ruimte voor de kliko’s. De appartementen kunnen niet worden voorzien van balkons. Het is daarom dat de stedenbouwkundige de plannen afwijst. Maar het college hecht meer waarde aan terugdringen van winkelleegstand in combinatie met huurappartementen en verleent de gevraagde omgevingsvergunning.

Mollen wijst erop dat de gebrekkige buitenruimte inherent is aan wonen in het centrum van Oudenbosch. ,,We gaan kijken of er met fietsleunhekken en -nietjes meer te bereiken valt. Afvalinzameling komt op een centrale locatie.’’