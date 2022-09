Bram: ‘Jongeren met beperking willen óók kans op een huis’

Frietje voor bewoners als afsluiting balkondra­ma: ‘Ik hou niet van friet, maar als het gratis is...’

OUDENBOSCH - Vrijwel dagelijks komen Corrie Brouwers (92) en Wil Mathijssen (77) bij elkaar over de vloer. Nog vaak gaat het over die bewuste donderdagochtend, waarop bij Mathijssen plots een enorm blok beton in de tuin viel. Het bleken de twee balkons van de bovenburen.

31 augustus