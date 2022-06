Brand in leegstaande woning Roosendaal, mogelijk aangestoken

ROOSENDAAL - In een leegstaande woning aan de Industriestraat in Roosendaal woedde in de nacht van dinsdag op woensdag een brand op de eerste verdieping. Met twee bluswagens en een hoogwerker kwam de brandweer naar de woning om de brand te blussen. Mogelijk werd de brand aangestoken.

De woningbrand werd rond 02.45 uur ontdekt door de politie die op een andere melding afkwam in dezelfde straat. Bij de brand kwam veel rook vrij. De brandweer schaalde uit voorzorg op en rukte daarom uit met meerdere bluswagens. Al snel was de brand onder controle. De brandweer was nog wel langere tijd bezig met nablussen.

Nadat de brand was geblust hielp de brandweer de politie met het forceren van de voordeur van twee andere leegstaande woningen. Hierdoor kon de politie verder onderzoek doen. Daarnaast was de politie ook nog bezig met de melding in dezelfde straat waar agenten eerder voor werden opgeroepen.

Brandstichting

Waardoor de brand is ontstaan, is niet bekend. De politie doet verder onderzoek, maar sluit niet uit dat de brand is aangestoken.

Volledig scherm Met twee bluswagens en een hoogwerker kwam de brandweer naar de woning om de brand te blussen. © Christian Traets / MaRicMedia

Volledig scherm Nadat de brand was geblust hielp de brandweer de politie met het forceren van de voordeuren van twee andere leegstaande woningen. © Christian Traets / MaRicMedia

