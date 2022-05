Brand in woning in Roosendaal, straat afgezet

Met update Players Casino in Oudenbosch overvallen, daders met onbekend geldbedrag gevlucht

OUDENBOSCH - Het Players Casino in Oudenbosch is in de nacht van maandag op dinsdag door twee personen overvallen. De politie kwam met meerdere eenheden naar de Varkensmarkt, maar agenten konden de daders niet aanhouden. Zij zijn gevlucht met een onbekend geldbedrag.

26 april