Brandweer blust brandje bij provinciale vaardigheidstoets

Ze zijn fanatiek. Twee jaar lang konden geen vaardigheidstoetsen worden gehouden. En Edgar is blij dat het vandaag weer kan. 54 brandweerlieden doen mee. Rucphen beet al om 08.00 uur het spits af. Het betreft vandaag de TS-HD klasse. Hierbij gaat het om hoe elk team omgaat met de Tankauto Spuit Hoge Druk. ,,Afgelopen donderdag is een groep uit Kruisland de proef komen uitvoeren. En die bleek in orde.” Edgar vertelt ook dat door corona de noodzakelijke teambinding onder druk heeft gestaan. Je deelt immers als brandweer lief en leed met elkaar.

Het publiek achter de dranghekken bewondert de prestaties. Rond 11.30 uur komt de wagen van Wijk en Aalburg aangereden. Men treft een dichte poort die 'n figurant opent. Na verkenning wordt een vloeistofbrand geconstateerd die is ontstaan tijdens het verpompen van stookolie uit de opslagtank. De opvoerpomp is warm gelopen en heeft kortsluiting gemaakt. Door drukopbouw is een lekkage van de stookolie ontstaan en die is ontstoken nabij de olieketel. De vloeistofplas is richting de tank buiten gelopen en zorgde voor een branduitbreiding. De hogedrukslang wordt uitgerold en het blussen start. De tank wordt gekoeld.

Fanatiek maar ook collegiaal

De diverse korpsen pakken de klus heel verschillend op. Dat constateren de juryleden van AWBC. Maximaal 45 minuten mag er over gedaan worden en dat hebben sommige wel nodig. De ‘strijd’ is fanatiek maar zeker ook collegiaal. Mede gezien het goed weer loopt de dag op rolletjes. Na een frisse douche en avondmaal, is in de avond de prijsuitreiking in Het Veerhuis met burgemeester Bernd Roks. Werkendam3 wint van Haaren en ’s-Gravenmoer2.

Volledig scherm Negen brandweerteams traden zaterdag aan bij de provinciale vaardigheidstoets in Oud Gastel. © Pix4Profs / Peter van Trijen