Bravis laat Bravispunt Oudenbosch niet los; plannen voor nieuw medisch centrum

Polikliniek

Melisse kwam tevreden terug uit het gesprek. ,,Zij willen het Bravispunt Oudenbosch langjarig voortzetten. Bravis wil naast de hoofdlocatie in Roosendaal ook in de regio zichtbaar en laagdrempelig bereikbaar zijn. We moeten wel af van het oude beeld van een polikliniek, daar zijn deze zorgpunten voor in de plaats gekomen.‘’

Apotheek

Met andere zorgpartners is Bravis in gesprek over de herontwikkeling van het medisch centrum waaronder een huisartsenpraktijk, fysiotherapeut, logopediste en apotheek. Melisse gaf in het gesprek aan dat de gemeente meewerkt mits het medisch centrum op een centrale locatie in Oudenbosch komt. ,,Daarnaast concludeerden we beiden dat de uitstraling van het huidige, verouderde gebouw te wensen overlaat. Zonder nog al te grote investeringen te doen, zal Bravis de uitingen aan het gebouw aan het West-Vaardeke verbeteren.‘’