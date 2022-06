Bravis ziekenhuis legt publiekelijk verantwoording af

De ervaring leert dat vooral relaties en stakeholders op deze jaarlijkse zitting afkomen. Maar in principe kan iedereen zich aanmelden, zegt woordvoerder Jan Willem van Bodegom van Bravis. ‘Wij zijn de grootste werkgever in het gebied, waarin we zorgverlener zijn voor alle inwoners. Daarom vinden wij het onze maatschappelijke taak om publiekelijk verantwoording af te leggen aan diezelfde samenleving.’

Nieuwbouw in Roosendaal

De bijeenkomst op 23 juni is dit jaar in de Bravis-vestiging in Bergen op Zoom en duurt van 15.30 tot 17.00 uur. Bianka Mennema van de Raad van Bestuur opent. Clustermanager Leo Simons licht het Programma van Eisen voor de nieuwbouw in Roosendaal toe en Anita Donkers (adviseur veiligheid) vertelt hoe Bravis omgaat met duurzaamheid. Albert-Jan Mante van de Raad van Bestuur beantwoordt tot slot vragen van de aanwezigen. Op de website van Bravis komt een mogelijkheid tot aanmelding.