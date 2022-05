Brug van Kasteel van Wouw op zijn plek gelegd: ‘Er komt nog een ouderwetse poort’

De verbinding ligt in het verlengde van de Boomhoefstraat, die het dorp Wouw verbindt met het kasteel. ,,De brug is in twee delen te bezien. Het eerste deel van zo'n 10 meter gaat over de omgelegde Smalle Beek. Het tweede stuk is ongeveer 40 meter lang en gaat over de gracht. De brug komt uit bij de Voorpoort. Midden op de brug zetten we nog een ouderwetse poort", zegt René Hermans van de stichting Kasteel van Wouw.