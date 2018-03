Buit spectaculaire kluisroof veel groter dan gedacht

Sprundel wacht nog op meer veiligheid voor fietsers

7:00 SPRUNDEL - Over de gerenoveerde St. Janstraat in Sprundel letterlijk het laatste woord gezegd nog niet gezegd. De politiek heeft wethouder Laura Matthijssen aan de tand gevoeld over maatregelen die met name de veiligheid van de fietser verbeteren. Dorpswerk Sprundel had die kwestie vorige maand aangekaard, samen met onvrede in het dorp over de pas aangelegde parkeerplaatsen.