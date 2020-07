Buren Brabantse ‘martelcontainers’ geschokt: Bizar, ik kan me er geen voorstelling van maken

‘Roosendaal heeft een serieus probleem’: toch meer actie tegen zwerfafval’

7:54 ROOSENDAAL - Meer handhaving, een extra voorlichtingscampagne en een onderzoek naar de mogelijke terugkeer van de succesvolle rijdende milieustraat. Dat zijn in een notendop de extra maatregelen die wethouder Klaar Koenraad aankondigt in de strijd tegen zwerfafval in Roosendaal.