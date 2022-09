Burgemeester Bernd Roks over impact dodelijk ongeval Oud Gastel: ‘Dit raakt ons dwars door het hart’

Afzetscher­men festival Rooskleu­ring in Roosendaal vatten vlam, politie gaat uit van brandstich­ting

ROOSENDAAL - In het Vrouwenhofpark in Roosendaal hebben in de nacht van zondag op maandag meerdere afzetschermen in brand gestaan. Deze dienden om het evenemententerrein van het festival Rooskleurig in het Vrouwenhofpark van afgelopen weekend af te schermen. Volgens de politie gaat het om brandstichting.

29 augustus