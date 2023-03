Burgemeester kondigt maatregelen aan na schietpartij: ‘Roosendalers moeten zich weer veilig voelen’

ROOSENDAAL – De Roosendaalse burgemeester Han van Midden neemt maatregelen nu er afgelopen vrijdag in in ‘zijn’ stad weer een schietincident was. Dit keer in de wijk Kalsdonk. Maandag maakt hij daarover meer bekend. ,,Maar wat in veertig jaar is ontstaan, krijg ik niet in een paar jaar teruggedraaid.”