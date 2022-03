Café De Veestallen breidt uit met een restaurant: De Bonenkoning landt aan de Kade

Analyse Halderber­ge boekt records in opkomst én met een oppermach­ti­ge VVD-frac­tie: ‘Politiek is weer hot’

HALDERBERGE - De verkiezingsuitslag in Halderberge is op twee manieren uitzonderlijk. In tegenstelling tot de rest van het land gingen in deze gemeente juist meer mensen naar de stembus. Bovendien groeide de partij van Thomas Melisse uit tot de grootste VVD-afdeling van Nederland.

18 maart