Carlo zag megahit Grease vaak acht keer per dag in zijn Roosendaalse bioscoop

Van schooldi­rec­teur naar wethouder: ‘Maar liever geen 24 uur op kantoor’

OUDENBOSCH - Het wethouderschap is voor Joop Kouters een behoorlijke sprong in het diepe. Na zestien jaar als basisschooldirecteur te hebben gewerkt, vindt hij nu een nieuwe uitdaging in de gemeente Halderberge. ’Al gaat het nu wel om veel grotere bedragen’.

4 augustus