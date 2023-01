Carolien en haar dochters leven rond de armoedegrens: ‘Het is even slikken om hulp te vragen, maar we genieten er nu zó van’

Leerlingen NG Lyceum leverden tekeningen voor animatie­film over Antwerpen

ROOSENDAAL - Midden op de Grote Markt in Antwerpen staat het beeld van beeldhouwer Jef Lambeaux van de Romeinse soldaat Silvius Bravo, die de hand van de reus Druon Antigoon wegwerpt. In het Tongerlohuys in Roosendaal is momenteel een expositie te zien met een titel, die is afgeleid van dat beeld. De hand van Antwerpen.

23 januari