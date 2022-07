Chemische lucht rond ketels in bestelauto, mogelijk gebruikt voor drugslab

ROOSENDAAL - In Roosendaal zijn in de nacht van zondag op maandag twee ketels ontdekt in de laadruimte van een bestelauto. Volgens de politie hing er een sterke chemische lucht rond de ketels. De twee inzittenden van de bestelauto zijn aangehouden.