Clemens van den Broek landelijk MBO Ambassadeur

ROOSENDAAL - Het is Clemens van den Broek (18) gelukt. Maandag kwam hij als winnaar uit de bus tijdens de finale strijd om de titel landelijk MBO Ambassadeur. Clemens komt uit Roosendaal en zit op Opleidingscentrum Curio in die plaats.

Van den Broek pakte de titel na een strijd met 39 andere, lokale MBO Ambassadeurs. De finale was maandag in het Orpheus Theater in Apeldoorn. Inmiddels volgt Van den Broek een opleiding tot sociaal werker aan de Biesdonkseweg in Breda.

In december pakte Clemens de titel al in Roosendaal. Op de vraag waarom hij aan de competitie deelneemt, zei hij toen: ,,Ik wil mijn verhaal kunnen vertellen en laten zien dat je alles kunt bereiken in het leven. Als je maar wil.” De student ‘medewerker sport en recreatie’ van Curio aan de Oostelijke Havendijk wil vanuit zijn eigen ervaring iets betekenen voor zijn leeftijdgenoten.

Volledig scherm De prijsuitreiking op het MBO Ambassadeursgala in Apeldoorn. Midden Cemens van den Broek, rechts minister Robbert Dijkgraaf. © MBO

En hij heeft wat te vertellen, want enkele jaren gelden dreigde het nog goed mis te gaan. Jeugdcriminaliteit. Van kwaad tot erger. Ruim twee jaar geleden gooide hij het over een andere boeg. Dat is hem zo goed gelukt dat hij nu vaak als voorbeeld wordt aangehaald van hoe het ook kan. Bovendien kan hij zijn levensverhaal goed verwoorden.

Drie finalisten

De 39 kandidaten waren maandag alleen aanwezig in Apeldoorn. ,,Er werden drie finalisten bekend gemaakt. Noord, Midden en Zuid. Ik werd naar voren geroepen en zat dus in de Top 3. Ik werd helemaal gek!” De finalisten moesten nog een pitch neerzetten en Clemens koos ervoor iets over zichzelf te vertellen. In het bijzijn van minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs kwam hij als beste uit de bus.

Volledig scherm MBO Ambassadeursgala in theater Orpheus in Apeldoorn. Links burgemeester Ton Heerts, daarnaast Clemens van den Broek en minister Robbert Dijkgraaf. © MBO

En nu is hij dus de landelijke MBO Ambassadeur. Wat dat inhoudt? ,,Dat weet ik nog niet. Dat krijg ik in de loop van de week nog te horen. Ik ga wel in Den Haag praten met minister Dijkgraaf. En ik mag nog met andere hogere mensen gaan praten.

Slechte naam

Toen hij de titel van Curio won in december zei hij: ,,De slechte naam van het mbo is aan het veranderen. En als je ziet hoeveel werk er voor mbo’ers is, zal dat alleen maar beter worden de komende tijd.” Daar kan hij als ambassadeur nu zijn bijdrage aan leveren.