‘Coronakonijn’ wordt op de gekste plekken gedumpt, bij de supermarkt of in het bos

ROOSENDAAL - Een explosie door zwaar vuurwerk heeft de voor- en achterruit van een horecazaak aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal er zondagochtend compleet uitgeblazen. Het is de derde aanslag binnen een maand. En twee weken geleden werd brand gesticht in de zonnestudio van de zus van de eigenaar in Bergen op Zoom. De politie onderzoekt of er een verband is.

6 februari