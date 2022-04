Dakdekker, timmerman en interieurbouwer popelen om in nieuw bedrijfsverzamelgebouw Nijverhei te starten

Feestcafé en biljartpa­leis 't Tapperijke sluit over half jaar definitief de deuren: ‘Er komt geen horeca terug’

HOEVEN - Een avondje pimpelen aan de bar, een potje biljart of flink uit je dak gaan in de feestzaal. Drie generaties Hoevenaren zijn opgegroeid met de belangrijkste stamkroeg van het dorp. Maar begin oktober is het uit met de pret. Kees en Anja Broos tappen dan de laatste biertjes.

13 april