‘De Luiten’ mijmert nostalgisch en met tragische ondertoon over het oude RBC

Op 25 oktober 2019 werden in de kleine zaal van De Kring supportersverhalen van vroeger verzameld en vastgelegd en vanuit improvisaties ontstonden er verschillende scènes. Tweeënhalf jaar later, want corona was geruime tijd spelbreker, was het zover: in het Arti-stadion werd zeven maal de voorstelling ‘De Luiten’ gespeeld. Driemaal Plankenkoorts koos voor de vorm van verteltheater, hoewel herinneringstheater of mijmeringstheater ook een goede benaming is.