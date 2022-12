Dichtwedstrijd voor nieuwe gedichtenroute door Rucphense natuur

Dat de Rucphense cultuurprijs Rucphen dit jaar naar de heemtuin ging, was al een teken. De gemeente Rucphen wil niets liever dan cultuur en natuur samenbrengen.

Een volgende activiteit op dat gebied is het ontwikkelen van een gedichtenroute langs bijzondere plekken in het buitengebied van Rucphen. ,,Want onze gemeente heeft een prachtig groen buitengebied; de tuin van alle inwoners en bezoekers van Rucphen’’, zo stimuleert burgemeester Marjolein van der Meer Mohr de inwoners om mee te doen aan een dichtwedstrijd.

Een bijdrage leveren aan het verhaal van het typisch Brabantse landschap. Dat is samengevat het gemeentelijk project Cultuur Natuurlijk. Op markante plaatsen langs wandel- of fietsroutes in de Rucphense bossen of polders komen straks diverse gedichten te hangen. De dichtwedstrijd levert ook winnaars op: twee in de volwassen categorie en eentje in de jeugdcategorie.

Er zijn een aantal spelregels aan de gedichtenwedstrijd verbonden. Zo moet elk stukje poëzie betrekking hebben op groen, natuur of landschap en is er een maximale lengte van 40 regels. Er is geen minimum. Nederlands is de voertaal, dialect mag maar het moet wel voor iedereen leesbaar en begrijpelijk zijn. Vertalingen van andere dichters zijn niet toegestaan.

Gedichten kunnen tot 5 december worden opgestuurd. Dat kan via email: gedichtenwedstrijd@rucphen.nl. Kort voor kerst worden de winnaars bekend gemaakt. Een jury onder leiding van wethouder René Lazeroms beoordeeld de geanonimiseerde gedichten. Later op de panelen komt de naam van de dichter erbij.