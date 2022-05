Diep in de nacht kwamen vijftig asielzoekers aan in Roosendaal: ‘Ter Apel was een gevangenis’

Van slapen kwam het vannacht desondanks niet echt, vertelt een oudere man uit Armenië, die buiten bij de tijdelijke opvang aan de Wijnkorenstraat staat te roken. Hij spreekt al wat Nederlands. ,,Half vier waren we hier. Ik denk dat ik twee, drie uur heb kunnen slapen. Maar het is fijn om hier te zijn.”



Het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in het Groningse dorpje Ter Apel zit al maanden overvol. Vorige week leek het er zelfs op dat mensen noodgedwongen buiten moesten slapen. Om die crisis te helpen bezweren, regelde de gemeente Roosendaal noodopvang op bedrijventerrein Majoppeveld aan de rand van de stad. Daar is plek voor vijftig mensen, die gistermiddag aan zouden komen.



Totdat bleek dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) geen bus kon regelen om de mensen te vervoeren: de NS had die nodig vanwege problemen op het spoor. Onacceptabel, vond burgemeester Han van Midden. Om te voorkomen dat de vijftig de nacht opnieuw niet in een bed konden doorbrengen, maar op een stoeltje in de hal moesten slapen, charterde hij gisteravond zélf een touringcar, bij een lokaal bedrijf.