Dit is het wensenlijstje van deze Halderbergenaren: ‘Het woningaanbod is gewoon dramatisch’

Douchen met 1.000.000 flessendop­pen: het DoppenWal­hal­la landt in KaaiDuur­zaam

ROOSENDAAL - Douchen met flessendoppen of een duik nemen in een heus doppenpakhuis. Dat moet straks allemaal kunnen in het DoppenWalhalla, dat nog dit jaar de deuren moet openen in KaaiDuurzaam.

3 maart