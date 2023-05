Dit is hoe de eerste teams uit Roosendaal dit weekeinde speelden

Portret Langdonk wil vuurwerk­rel­len achter zich laten: ‘Hier wonen veel mensen met een groot hart’

ROOSENDAAL - Brandweer, ME en cameraploegen uit heel Nederland: ineens was Langdonk eind 2020 landelijk bekend als ‘relwijk’ van Roosendaal. Maar de misschien wel bekendste ‘buikpijnwijk’ van de stad is zoveel meer dan vuurwerkrellen - zowel in negatieve als positieve zin.