,,Dat was voor ons de druppel’’, zegt Nicolette Hoogstrate, samen met Tom Dusseldorp de eigenaar van de Amerikaanse Diner in de Raadhuisstraat. ,,Daarom hebben we op 1 augustus op Facebook gemeld dat bezorging alleen nog maar via onze eigen website kan.’’ Dat had nogal wat gevolgen: de volgende dag was ze al te zien op het 8-uur Journaal en te horen op Radio1.