DJ-duo Sound Rush gaat vanuit Sint Willebrord de wereld over

W­mo-cliën­ten waarderen gemeente Rucphen met een acht

RUCPHEN - Geheel tegen de verwachting in scoorde Rucphen in coronatijd een hoger waarderingscijfer voor Wmo-ondersteuning dan in de jaren daarvoor. Wethouder Suzanne Breedveld is er alvast erg blij mee. Achterover leunen is er niet bij. ,,Laten we zorgen die ‘acht’ vast te houden.’’

18 juni