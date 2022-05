Door Vier het Leven hoeft alleenstaande Anneke (81) niet meer in d'r eentje naar de schouwburg

Drempel

Anneke verwoordt hiermee eigenlijk meteen de doelstelling van de stichting die reeds 17 jaar elders in Nederland actief is. Regiocoördinator Manon Stokvis legt uit dat Vier het Leven alleenstaande ouderen die misschien ook minder mobiel zijn en die willen deelnemen aan het sociaal culturele leven over de drempel wil helpen.

,,Het kunnen bezoekjes zijn aan theater, bioscoop of musea", legt ze uit. ,,De deelnemers kopen een toegangsbewijs met een opslag vanwege de kosten. Die toeslag is niet toereikend, maar daarvoor hebben we weer sponsor wervende fondsen. Gasten worden thuis door een vaste groep vrijwilligers thuis opgehaald en weer thuis gebracht. Deze vrijwilligers krijgen een draaiboek en nemen een dag of twee van te voren zelf contact op met de deelnemers. Gasten kunnen per activiteit kijken of ze willen deelnemen. We zijn wel dringend op zoek naar meer vrijwilligers.’’