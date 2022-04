Dorp worstelt met Russische vlag aan (voormalige) kerktoren: ‘Mensen schamen zich ervoor’

Pepijn (29) reist als journalist door Oekraïne: ‘Het is goed wat we doen, maar niet makkelijk’

Roosendaler Pepijn Nagtzaam (29) reist normaal voor RTL Nieuws door het Midden-Oosten. Tot de oorlog in Oekraïne begon. Toen sprong hij met zijn collega Olaf Koens drie weken bij in Oost-Europa. De beelden van het menselijke drama spelen zich nog dagelijks af in zijn hoofd. ,,Ik hoop dat we teruggaan.”

27 maart