Drank en innerlijke schoonheid als thema’s in afsluitende voorstellingen Openluchttheater Nispen

Ondanks de heaters in de overkappende tent en warme drankjes aan de bar is warme kleding nodig. Zaterdagavond wordt vanaf 20.00 uur in samenwerking met Cinema Paradiso gestart met Dru(n)k, een Deense film van regisseur Thomas Vinterberg.

Deze Oscarwinnende film gaat over het effect van drank op mensen. Vier uitgebluste leraren besluiten een test uit te proberen die beweert dat een licht alcoholpercentage in het bloed de geest verruimt en creativiteit vergroot. Aanvankelijk lijken lesresultaten te verbeteren. Tot er grenzen worden overschreden. Zondagmiddag brengt meester-poppenspeelster Ila van der Pouw vanaf 15.30 uur haar originele karakteristieke poppen tot leven in het bekende verhaal De Klokkenluider van de Notre Dame. De gebochelde Quasimodo is de klokkenluider van de Notre Dame. Omdat hij niet moeders mooiste is blijft hij altijd binnen. Maar hij heeft een warm hart. Daarom komt de straatkat Juliette hem dikwijls opzoeken en vertellen wat er allemaal in de straten van Parijs gebeurt. Dan komt Esmeralda de kerk binnen gevlucht. Ze is niet bang voor Quasimodo en er groeit een warme vriendschap tussen de twee. Het is een vriendschap met een onverwachte wending.