Dreigende man aangehouden tijdens touwtjespringen in Wouwse sportschool

Liever in college­zaal dan toegezon­gen in een vol stadion: ‘Van profvoet­bal werd ik niet gelukkig’

Minder dan een jaar geleden werd hij als speler van NAC nog toegezongen in een vol Rat Verlegh Stadion, maar nu ligt de focus van Wout Neelen heel ergens anders. De Wouwenaar is universitair student en volgt in Rotterdam twee bachelorstudies.

30 januari