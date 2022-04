Drie mannen in Roosendaal aangehouden voor oplichting

Politie houdt verdachte uit Fijnaart aan voor handel in harddrugs, bezit van ploertendo­der en zwaar vuurwerk

ROOSENDAAL - Een man is op zaterdag 2 april aangehouden op de markt in Roosendaal voor handel in verdovende middelen. De politie meldt dat tijdens het onderzoek naast XTC en cocaïne ook wapens en geld in beslag zijn genomen.

8 april