Drie mannen overvallen woning in Rucphen, bewoner (62) gewond naar het ziekenhuis

Albert Heijn in De Roselaar sluit door komst AH XL in Zegge

ROOSENDAAL - De Albert Heijn in winkelcentrum De Roselaar in Roosendaal sluit eind juli de deuren. Oorzaak? De komst van de nieuwe megawinkel Albert Heijn XL in Zegge. De medewerkers kunnen bij een ander filiaal aan de slag.

28 november