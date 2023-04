Driedubbel feest voor handbalvereniging Heerle: kampioenen op de wagen door Wouw

Burgemees­ter Halderber­ge krijgt tik op de vingers: inbeslagna­me blaffende honden niet nodig

De inbeslagname van twee honden aan de Oudendijk in Oud Gastel, nu twee jaar geleden, was onterecht. Volgens de rechtbank in Breda was de situatie rond de overlast gevende beesten niet dermate urgent dat burgemeester Bernd Roks dit zware middel uit de kast kon trekken.