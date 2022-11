Driegangendiner voor Roosendaalse die altijd voor iedereen klaarstaat: ‘Je bent een prachtvrouw’

ROOSENDAAL - De 85-jarige Ermelinde van den Bouwhuijsen uit Roosendaal staat altijd voor iedereen klaar. Maandagavond werd ze zelf in het zonnetje gezet.

Buurtbewoners Betty en John Knappers en presentator Bagiyo van der Leemputte verrasten haar met een driegangendiner. Gelegenheidskok Van der Leemputte maakte een tomatensoepje, hutspot met rookworst en gehaktballen en ijs achteraf.

Worstenbroodjes voor de hele straat

Een bedankje voor de tijd die de 85-jarige dame steekt in anderen. Ze heeft altijd alles over voor een ander, vertelt haar vriendin Betty Knappers. Van den Bouwhuijsen werkt eens per week bij de Voedselbank, kookt voor mensen die zelf moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en maakt soms worstenbroodjes of appelmoes klaar en deelt dat met de hele buurt. ,,Je ziet wanneer mensen iets nodig hebben en staat er dan altijd", zegt Knappers. ,,Je bent echt een prachtvrouw.”

Zelf vindt de Roosendaalse het niet zo bijzonder dat ze af en toe ‘kleine dingen’ doet voor haar medemens. Ze heeft dit van huis uit meegekregen. Van den Bouwhuijsen vertelt hoe haar moeder tijdens de hongerwinter voedsel deelde met mensen die niets hadden. ,,Ze zei altijd: zolang wij eten hebben, kan er iemand mee-eten”, vertelt de 85-jarige dame.

Lintje

Het driegangendiner is een resultaat van een actie van Van der Leemputte en supermarktketen Jumbo, waarbij klanten mensen kunnen aandragen. Uit alle kandidaten is Van den Bouwhuijsen uitgekozen. Van der Leemputte: ,,We willen met deze actie mensen in het zonnetje zetten die iets betekenen voor de samenleving.”

Eigenlijk zou Van den Bouwhuijsen voor alle activiteiten die ze doet voor de maatschappij ook in aanmerking kunnen komen voor een koninklijke onderscheiding. Maar op de vraag of ze liever een diner of een lintje krijgt, twijfelt ze geen moment. ,,Dit etentje.”