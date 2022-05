Dronken man steelt beelden uit voortuin in Roosendaal

Een buurtbewoonster werd wakker van vreemde geluiden. Toen zij uit het raam keek, zag ze een dronken man weglopen met tuinbeelden onder zijn arm. Tot haar verbazing kwam hij even later terug om nog een tuinbeeld mee te nemen.

De politie trof de man aan toen hij de woning binnen wilde lopen. De man verklaarde niets te weten van de tuinbeelden, maar toen de agenten eenmaal binnen waren kon hij niet meer ontkennen. In de woning troffen de agenten de gestolen tuinbeelden aan.

Aangifte

De man is meegenomen naar een politiecellencomplex en de tuinbeelden zijn in beslag genomen. De verdachte wordt zaterdag verhoord over de diefstal. De eigenaar van de beelden heeft aangifte gedaan. De getuige heeft een verklaring afgelegd.