Druk met redden coronaknaagdieren: 'Steeds meer konijnen die zogenaamd in het bos gevonden zijn’

ROOSENDAAL - Zeven cavia's in het bos in Ossendrecht, vier konijnen in Putte. Stichting Dierenambulance West-Brabant heeft het maar druk met het redden van ‘coronaknaagdieren’. ,,Er komen steeds meer konijnen die zogenaamd in het bos gevonden zijn.”