Dutch Polar Bears rijden bevrijdingsroute door Roosendaal

Zo waren er op donderdag twee bevrijdingsconcerten en reden de Dutch Polar Bears zaterdag een bevrijdingsroute. De stoet kwam langs historische locaties waar confrontaties zijn geweest tussen de bevrijders en de Duitsers. Dat gebeurde in alle kernen van de gemeente, waar zij langsreden in militaire voertuigen. De start was in Nispen, het einde op de Kade in Roosendaal met een uitgebreide ceremonie.