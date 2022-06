Edwin Schepers houdt van sociale contacten en humor: ‘Laatst was ik een koe’

Update + Video Twee lege kippenstal­len verwoest bij grote brand in Sprundel

SPRUNDEL - In een verzameling lege kippenstallen aan de Groenstraat in de buurt van Sprundel woedde woensdagmiddag een grote brand. Van de vier stallen, in totaal zo'n tweeduizend vierkante meter, zijn er twee verwoest. De situatie is inmiddels onder controle en het sein brand meester is gegeven.

15 juni