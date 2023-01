Een kijkje bij de open dag van Curio in Roosendaal: ‘Steeds meer studenten hebben al een bijbaan in de zorg’

Proefje met vuurwerk­vrije zones in Roosendaal, centrale vuurwerk­show wordt eerst onderzocht

ROOSENDAAL - Hoewel de politiek best zin heeft in een grote centrale vuurwerkshow met oud en nieuw, kan de gemeente die niet zelf organiseren. Roosendaal gaat eerst uitzoeken of de horeca er iets in ziet. En er komt een kleine proef met vrijwillige vuurwerkvrije zones.

20 januari