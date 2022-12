Eerst een hapje, dan de voetjes van de vloer: fotozaak wordt livemuziekbar aan de Markt in Roosendaal

Jeugdboa’s maken documentai­re over alcoholge­bruik jongeren

ROOSENDAAL - De tijd van boa’s die een voorlichting geven voor een hoop scholieren in een kantine is voorbij. Jeugdboa’s Jackie en Jeroen van de gemeente Roosendaal besloten in plaats daarvan een documentaire te maken over het gevolg van alcoholgebruik onder jongeren.

2 december