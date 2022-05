Eldorado: theaterstuk bij de boer brengt verleidingen en worstelingen op het platteland naar boven

Het is een van de scènes uit het theaterstuk Eldorado, waarin de worstelingen van een agrarisch gezin mooi tot uiting komen. Waar kun je zo'n voorstelling beter vertonen dan in een boerenschuur? Met grazende koeien in de stal als decor, met kwetterende zwaluwen in de nok van het locatietheater en een jonge actrice op de trekker.