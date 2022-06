Elke Mies Rondemiss op de Kade tijdens uitgebreid Wielerweekend

ROOSENDAAL - De 17-jarige Elke Mies uit Roosendaal mag in het weekend van zaterdag 30 en zondag 31 juli alle winnaars kussen tijdens het Wielerweekend op de Kade. Tijdens de Kermisronde was ze ook al een dag Rondemiss.

Elke Mies is geslaagd voor haar havo-opleiding en vervolgt haar studie aan Fontys in Tilburg.

,,Hoewel op het podium staan niet echt mijn ding is, heb ik er toch van genoten", zegt ze een beetje verlegen. ,,Het was een gezellige dag. Dit jaar hoop ik op twee van zulke mooie dagen.” De vader van Elke Mies is nauw betrokken bij de organisatie het Wielerweekend en daardoor is het ook haar niet ontgaan dat de Kermisronde in de oude stijl en de Volksronde dit jaar onder de vlag van een nieuwe stichting worden verreden.

Twee jaar uit de lucht

Het was voor de organisatie dit jaar geen eenvoudige opgave het wielerevenement op de Kade te organiseren. ,,Wij moeten er in alle opzichten harder aan trekken. Het is te merken dat het voor sponsors moeilijke tijden zijn. Dat we twee jaar uit de lucht zijn geweest, speelt natuurlijk ook mee. Toch komen we met de dag dichter bij wat we willen’’, zegt woordvoerder Gijs de Bot.

Volledig scherm De start van de puntenkoers tijdens de Volksronde in 2011. Op de eerste rij in het wit Peter Winnen. Links naast hem Gert Jacobs. © Pix4Profs / Edwin Wiekens

Hoewel ze de Volksronde nog nooit heeft bezocht is Elke Mies wel bekend met de wielersport. ,,Als deelnemer aan de Jeugdronde heb ik een keer de blauwe trui gewonnen omdat ik die dag de grootste sprong maakte in het algemeen klassement. Nu mag ik twee dagen andere mensen in het zonnetje zetten. Daar heb ik enorm veel zin in.”

Door het samengaan van de twee organisaties is er ook in het programma een en ander veranderd. Zo is het Roosendaals kampioenschap doorgeschoven naar de zondag en komt de ‘Mijl van de Kaai’ daarvoor op de zaterdag in de plaats. ,,Met dit loopevenement, waaraan een goed doel is gekoppeld, zetten we de fietsen even opzij. Op die manier betrekken we er ook andere sporters bij", zegt De Bot.

Volledig scherm Oud-wereldkampioen halve marathon Ineke Stofmeel deelt de prijzen uit bij de Mijl van Roosendaal op 30 juli. © peter van trijen/pix4profs

De Mijl van Roosendaal waarmee het evenement op zaterdag om 16.00 uur wordt geopend, kent vier leeftijdscategorieën: 12-16 jaar, 17-30 jaar, 30-55 jaar en lopers vanaf 55 jaar. Ineke Stofmeel, oud-wereldkampioen op de halve marathon, reikt de prijzen uit van deze loop waarvan de opbrengst naar de Stichting Paul gaat. Deze Roosendaalse organisatie stelt kinderen van ouders die het niet breed hebben in staat te sporten.

Onder de vlag

De tweede dag van het wielerweekend worden de wedstrijden op de Kade verreden onder de vlag van de KNWU. Vanaf 11.00 uur zijn de wedstrijden voor dames-nieuwelingen en dames-junioren (40 kilometer), junioren mannen (60 kilometer), elite beloften (80 kilometer) en als sluitstuk het Roosendaals kampioenschap dat wordt mogelijk gemaakt door ondernemersvereniging Collectief Roosendaal.