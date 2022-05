Emmely slikte jaren de pil, nu is ze ermee gestopt: ‘Het voelt als een wereld van verschil’

Twaalf jaar oud was Emmely Heeren (26) uit Roosendaal toen ze begon met het slikken van de anticonceptiepil. ,,Ik was al vanaf mijn tiende ongesteld, vrij vroeg dus. Ik had last van extreem veel bloedverlies.” Jarenlang slikte ze de pil zonder het idee daar last van te hebben. Tot vorig jaar. ,,Ik dacht last te hebben van een trombosebeen. Dit bleek niet zo te zijn, maar in het ziekenhuis vertelden ze me dat ik last had van lymfoedeem.”