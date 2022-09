Erehaag slachtoffers verkeersongeval en samenkomst in Bosschenhoofd

Dat ene telefoon­tje bracht 800 werken van Brederoc aan het licht

ROOSENDAAL - Was hij nu kunstschilder, schrijver of sociaal werker? Of toch in eerste instantie een missionaris van Mill Hill? Kees Breed, alias Brederoc, was het eigenlijk allemaal. Een reizende expositie van zijn werk start 11 september in het Tongerlohuys in Roosendaal.

2 september