Ermelinde (85) en Sam (21) zijn beiden klimaatactivist: ‘Vind jij soep gooien tegen een schilderij niet ver gaan?’

Vluchtelin­gen eerder weg uit Rucphen en voor langere tijd naar Goirle

RUCPHEN - Twee weken eerder dan verwacht verlaten de 75 vluchtelingen sporthal De Vijfsprong in Rucphen. Hun volgende bestemming is het Fraterhuis in Goirle, waar ze tussen 1 december en uiterlijk 1 mei volgend jaar verblijven.

15 november