Evelien doet haar auto de deur uit, nu de benzineprijzen de lucht in schieten

Samantha Snijders weet het zeker. Met een literprijs benzine van bijna 2 euro 50 is de keuze niet meer moeilijk. De auto? Die laat ze voortaan thuis. Die zeven kilometer van haar woning in Standdaarbuiten naar haar werk doet ze voortaan wel op de fiets. ,,Nog niet direct‘’, zegt ze erbij. ,,Ik moet namelijk vaak tot half acht 's avonds werken en soms nog langer. En door de polder in het donker alleen op de fiets, vind ik niet zo'n fijn idee. Maar zodra het 's avonds lang genoeg licht is: reken maar!‘’