Extra Mosquito geplaatst bij Lindenburg om overlastgevende hangjeugd te verjagen

ROOSENDAAL - Achter de Lindenburg in de wijk Langdonk is een extra Mosquito geplaatst. Dat is een kastje met een luidspreker, ontworpen om overlastgevende hangjeugd van een bepaalde plek te verjagen.

De apparaatjes, die sinds oktober 2021 rond winkelcentrum en wooncomplex Lindenburg hangen, maken een snerpend geluid op een frequentie die in principe alleen te horen is voor mensen tussen de 10 en 25 jaar oud. Dat geluid is niet per se hard, maar wel erg irritant voor wie het kan horen. De kastjes hebben een reikwijdte van zo'n 25 meter.

Mosquito's worden op meer plekken in Nederland gebruikt, maar de exemplaren in Langdonk zijn voor Roosendaal een primeur. En ze zijn een doorslaand succes in de strijd tegen hardnekkige overlast, zo constateerden gemeente en bewoners van de Lindenburg al in februari.

Als de apparaten werden ingeschakeld, vertrokken de jongeren snel. Het aantal overlastmeldingen per maand nam mede daardoor in het eerste halfjaar met meer dan 90 procent af.

Hangplek ingericht

Uit een nieuwe evaluatie met de buurt, bleek dat er toch behoefte was aan een extra Mosquito op een parkeerterreintje naast de Broedplaats, in de voormalige Goede Herderkerk. Die is onlangs geplaatst.

,,Achter de Broedplaats is in overleg met de jongeren uit de wijk een hangplek ingericht”, zegt een gemeentewoordvoerder. ,,Het is de bedoeling dat ze daar gaan hangen en niet ergens anders. De nieuwe Mosquito is dan ook zo afgesteld, dat het geluid de hangplek niet bereikt.”

Beperkingen aan gebruik

De Mosquito's worden door de bewoners zelf bediend. Een aantal van hen heeft de mogelijkheid de apparaten in te schakelen via de mobiele telefoon, maar daarbij zijn ze wel aan een aantal beperkingen gebonden. De Mosquito’s mogen alleen tussen 22.00 en 05.00 uur worden aangezet, steeds voor maximaal 20 minuten. Elk gebruik wordt vervolgens gecheckt door de gemeente.