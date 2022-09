Extra ondersteuning voor zwangere vrouwen uit Halderberge

Sinds juli van dit jaar zijn alle Nederlandse gemeenten verplicht om aan kwetsbare zwangeren een prenataal huisbezoek aan te bieden. Maar als die vrouwen of de gezinnen eigenlijk nog meer steun nodig hebben, wil de gemeente die ook bieden. ,,Dit past goed in de lijn die wij als gemeente volgen”, zegt wethouder Sharona Malfait.

Jeugdverpleegkundige

Aan zwangere vrouwen worden daarom twee GGD-interventies aangeboden, namelijk Stevig Ouderschap en VoorZorg. Bij Stevig Ouderschap komt een jeugdverpleegkundige een aantal keer langs om nieuwe ouders op weg te helpen en ondersteuning te bieden. VoorZorg is gericht op vrouwen die voor de eerste keer zwanger zijn, in een kwetsbare situatie zitten en ondersteuning kunnen gebruiken. Vrouwen kunnen zich zelf aanmelden, maar de huisarts of verloskundige kan dat ook doen.